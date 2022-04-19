السباحة في البحار الشفافة.. مصور سينمائي يوثق قصصا رائعة من المحيطات

2022/04/19 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصفته ناشطًا في مجال الحفاظ على البيئة ومصورًا، كرّس شون هاينريكس حياته لرواية قصص المحيطات، حتى نعتني بها بشكل أفضل.

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