2022/04/19 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة الجمهورية تعلق على العملية العسكرية الأخيرة: تهديد للأمن القومي العراقي - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تعلق على العملية العسكرية الأخيرة: تهديد للأمن القومي العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تعلق على العملية العسكرية الأخيرة: تهديد للأمن القومي العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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