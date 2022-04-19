هذا ما يحتاجه العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة

2022/04/19 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق عضو مجلس النواب المستقل ياسر وتوت، اليوم الثلاثاء، على إمكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، في حال بقاء الانسداد السياسي.

وقال وتوت، لـ(بغداد اليوم) ان "اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة خيار صعب في المرحلة الحالية، خصوصاً ان هذه العملية تحتاج لمبالغ طائلة وجهد امني وحكومي استثنائي، وقد تكون خيارات نتائج الانتخابات غير مرضية للاطراف التي ستتضرر منها كما حصل في انتخابات 2021".

وبين اننا "مع فك انهاء الانسداد السياسي الحالي بأقل الخسائر دون الذهاب الى الخيار الاصعب وهو الانتخابات المبكرة ، وحل الانسداد يكون من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية المختلفة، وخصوصاً بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري"، مضيفا "ونعتقد هذا الامر اسهل بكثير من الذهاب نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة".

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