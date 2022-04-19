تعليق من ترامب على الحرب الروسية - الأوكرانية

2022/04/19 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةدعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع من خلال المفاوضات.

وفي تصريح نقلته صحيفة "هيل"، قال ترامب: "لا جدوى من عدم جلوس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى نوع من الاتفاق".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن رأي مفاده أن إيجاد حل للوضع الحالي يجب أن يجري الآن تحديدا.

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