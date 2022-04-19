رئاسة الجمهورية: العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي

2022/04/19 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ان العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، فيما اشارت الى ان تكرار هذه العمليات غير مقبول.

وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئاسة الجمهورية تُتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العراقي".

واضاف ان "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها هو غير مقبول"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فأن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية".

وتابعت ان "قرار الدولة العراقية الرسمية وسياستها الخارجية الموحدة، ترتكز على رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي"، لافتا الى ان "العراق يرفض أن يكون منطلقاً للعدوان والتهديد على أي من جيرانه".

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