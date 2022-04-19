اعتقال 3 اشخاص في جميلة بعد مشاجرة مع موظفي امانة بغداد

2022/04/19 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفاد مصدر امني باعتال 3 اشخاص في منطقة جميلة بعد مشاجرة مع موظفي امانة بغداد.وذكر مصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “عملية الاعتقال جاءت بعد مشاجرة مع موظفي امانة بغداد خلال حملة لازالة البسطيات ضمن منطقة جميلة شرق العاصمة بغداد”.وبين ان “المشاجرة تمت ضرب بالايدي ومشادات كلامية دون تسجيل اصابات”.

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