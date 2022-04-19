اعتقال 4 من مروجي المخدرات في بغداد

2022/04/19 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، باعتقال 4 من مروجي المخدرات في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة “ايرث نيوز” انه “من خلال مراقبة ونصب كمين محكم تمكنت قوة امنية من القبض على اربعة اشخاص من مروجي المخدرات متلبسين ببيع المواد المخدرة ضمن منطقة حي الامانة في بغداد”.واضاف المصدر “تم ضبط بحوزتهم مادة الكرستال […]

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