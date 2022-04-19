كمين محكم يطيح بـ4 مروجين للمخدرات شرقي بغداد

2022/04/19 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على اربعة مروجين للمخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت وبكمين محكم من القبض على اربعة اشخاص من مروجي المخدرات متلبسين ببيع المواد المخدرة ضمن منطقة حي الامانة شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين مادة الكرستال وميزان الكتروني وبايب زجاجي"، لافتا إلى أنه "تم تسليمهم مع المبارز الى شعبة مخدرات مدينة الصدر".

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