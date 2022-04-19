“جميع المركبات ستحاسب”.. المرور تتراجع عن قرار السماح بتظليل السيارات لهذا السبب

2022/04/19 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بتظليل زجاج المركبات.وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “نظراً للوضع الامني الغى مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي جميع الاستثناءات بخصوص تظليل الزجاج الخلفي المستورد حديثا والمحلي (الموجودة داخل العراق)”.وأضاف خضير ان “جميع […]

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المرور تتراجع عن قرار السماح بتظليل السيارات لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

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