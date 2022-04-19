ألوان فوق غيمة عابرة - فوز حمزة

2022/04/19 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فوز_حمزة الثامنة إلا ربعًا صباحًا ..



في ذات اللحظة وأنا أفتح النافذة لأطل منها على الحديقة ..



راودتني فكرة الانفصال ..



لا ترقني فكرة إبقاء مشاعري رهينة الخوف من المواجهة ..



سنوات مرت على زواجنا حاولت خلالها خداع نفسي واقناعها بالسعادة لكني فشلت ..



بل مجرد التفكير أنّ مفتاح باب سجني معه يصيبني باليأس والحزن ..



آن الآوان لأحرر نفسي من قيده !!التفت نحوه ..



وجدته يحدق فيّ مبتسمًا ..



منظره وهو يتناول فط ......





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