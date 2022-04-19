هشام شرابي المفكر الماركسي-2 - سعيد مضيه

2022/04/19 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الاستعمار الثقافي يحيل الثقافة الأداة الرئيسة للهيمنة في الحلقة السابقة توصلنا الى التمويه في ثقاقة الغرب الامبريالية، يزعم أن الإنسان، في حضارة الغرب ونظرياته ومثله، هو القيمة الأساسية.



غشاوة على العيون يجب التخلص منها وخلع سيطرة الغرب الحضارية كما خلعنا سيطرته السياسية.



السيطرة هوس نفسي، بدون نبذه يستحيل أن تفاعل مع الغرب التفاعل السليم ولا يمكننا التحررمنه، والاستفادة من تبقدمه.



امبريالية ......





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