الحكيم: نرفض العمليات التركية شمال العراق



الحكيم: نرفض العمليات التركية شمال العراق
2022/04/19 | 10:15 - المصدر: المورد نيوز
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