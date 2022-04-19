2022/04/19 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم مختلفة في بغداد وواسط وصلاح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” انه “ألقت مفارز شرطة بغداد القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة تنوعت بين (الإرهاب _ المخدرات_ والنصب والاحتيال)، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من ضبط […]

ظهرت المقالة بتهم مختلفة..



اعتقال عدد من المطلوبين في 3 محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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