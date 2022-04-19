تفاعل مستمر على تقليد ممثل سعودي للأمين العام لحزب الله في لبنان

2022/04/19 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل التفاعل على تقليد الممثل السعودي، خالد الفراج، للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في برنامج "استوديو 22" الذي وصلت أصداؤه إلى الغرب بعد تقليد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أيام

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