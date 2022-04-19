المرور تحسم جدل تظليل زجاج المركبات بقرار صارم

2022/04/19 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بتظليل زجاج المركبات.

وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " نظرا للوضع الامني، قرر مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي الغاء جميع الاستثناءات بخصوص تظليل الزجاج الخلفي المستورد حديثا والمحلي (الموجودة داخل العراق)".

واضاف "ستتم محاسبة جميع المركبات المظللة وفق القانون".

وأعلنت مديرية المرور العامة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن السماح بتظليل جزء من زجاج المركبات.

فيما اوضحت ان قرارها يخص فقط المركبات المستوردة من الخارج والتي تحمل زجاجا مظللا"، مشيرة الى ان "المديرية تمنع تظليل الزجاج، وستقوم بمحاسبة المركبات التي تضع لاصق التظليل او الستائر على زجاجها".

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