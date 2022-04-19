2022/04/19 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية غداً الأربعاء.

ظهرت المقالة طقس العراق للايام المقبلة..



عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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