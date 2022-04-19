البنتاغون يعلن استهداف القوات الأميركية قرب الحدود العراقية السورية

2022/04/19 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن هجوما في الآونة الأخيرة على القوات الأميركية في سوريا، كان نتيجة وضع متفجرات في منشأة تستضيف قوات في شرق سوريا، وليس نتيجة إطلاق صواريخ.وفي وقت سابق هذا الشهر، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن أربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة من جراء “نيران غير مباشرة” […]

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