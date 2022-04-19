تفجيرات تستهدف 3 مدارس في حي شيعي بالعاصمة الأفغانية

2022/04/19 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين، الثلاثاء، في حي شيعي في أفغانستان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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