مقتل 7 وإصابة 11 في ضربة روسية على لفيف في أوكرانيا

2022/04/19 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت الغارات الحوية الروسية منطقة لفيف الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة 11، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

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