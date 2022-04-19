سحب دعوى قضائية بحق وزير عراقي

2022/04/19 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن سحب دعوى قضائية بحق وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الدعوى القضائية التي رفعها رئيس اتحاد فلاحي ديالى رعد التميمي بحق وزير الموارد المائية الحالي تم سحبها بعد ساعات من عقد اجتماع موسع مع الاتحاد في بغداد بحضور مسؤولي الوزارة للوقوف على ازمة الجفاف في ديالى وتداعياتها الخطيرة على اكثر من 10 الاف فلاح".

واضاف، ان "تفاعل الوزير مع قضايا الفلاحين والاستجابة للعديد من مطالبهم دفع الى سحب الدعوى القضائية والتي اتهمت الوزير بالأضرار بمصالح الفلاحين من خلال حرمانهم من الخطط الزراعية لثلاث مرات متتالية".

وأوضح، ان "الدعوى على وزير الموارد المائية السابق لا تزال قائمة والتي تتعلق باتهامه بالوقوف وراء هدر مياه بحيرات سدود ديالى بعد 2019 والتي وصلت في وقتها الى الامتلاء الكامل والفيضان قبل ان تنخفض بوتيرة متسارعة".

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