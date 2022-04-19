2022/04/19 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، مع فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول الإنجليزي، وذلك في أصداء إعلان “الدون” وفاة مولوده الجديد.ويستضيف ملعب “آنفيلد” مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ومساء الاثنين، كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “ببالغ […]

ظهرت المقالة بعد إعلان وفاة مولوده الجديد..



غموض وترقب حول مشاركة رونالدو أمام ليفربول أولاً على ايرث نيوز.

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