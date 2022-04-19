رئاسة الجمهورية: العمليات التركية خرق لسيادة العراق

2022/04/19 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئاسة الجمهورية، أن العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي.

وقالت الرئاسة في بيان ان تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها هو امر غير مقبول..



مشيرة الى ان الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية.وتابعت أن قرار الدولة العراقية الرسمية وسياستها الخارجية الموحدة، ترتكز على رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميداناً للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي.

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