مدينة شنغهاي تسجل7 وفيات جديدة بكوفيد منذ الإغلاق

2022/04/19 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت الصين عن سبع وفيات جديدة بسبب فيروس في شنغهاي لترتفع الحصيلة الرسمية للمتوفين بالمرض إلى عشرة ، وذلك بعد تسجيل مئات الآلاف من الإصابات في المدينة خلال إغلاق استمر لأسابيع.

وقالت لجنة الصحة في بلدية شنغهاي إن الضحايا السبعة تراوح أعمارهم بين 60 و100، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري.وأضافت اللجنة أن المرضى اشتد عليهم المرض بعد دخولهم المستشفى، وتوفوا بعد فشل جهود إنقاذهم، وكان السبب المباشر للوفاة هو الأمراض الاساسية التي كانوا يعانون منها.وظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها تفيد عن وفيات جراء كوفيد لم يتم الإبلاغ عنها في الصين، قبل أن يجري حذف هذه المنشورات.

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