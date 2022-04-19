زيزي عادل مغنية مصرية تعتزل الغناء دون حجاب

2022/04/19 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتزلت المغنية المصرية زيزي عادل، نجمة برنامج "ستار أكاديمي" السابقة الفن؛ "استعداداً للقاء الله"، وذلك بحسب ما أعلنت من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام، في وقتٍ مبكر من صباح الثلاثاء.

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