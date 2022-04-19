تزامناً مع الهجوم التركي الجديد.. مواجهات بين الجيش العراقي وحزب العمال بسنجار - عاجل

2022/04/19 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب الايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، المهندس محما خليل علي آغا، اليوم الثلاثاء، عن استمرار المواجهات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني في سنجار.

واستنكر وادان، علي آغا في بيان، صدر من مكتبه تلقته (بغداد اليوم): "التجاوزات التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني، بحق المواطنين والمنطقة المنكوبة في سنجار"، مشيرا الى ان "هذا الحزب لا يحترم القوانين العراقية، اذ ان ما يحدث في سنجار، هو صراع بين القوات العراقية التي تريد بسط السلطة والقانون، وبين حزب العمال الكردستاني الذي يريد الفوضى والغوغاء".

وأوضح، انه "كلما قامت القوات العراقية بالعمل على مسك الحدود وبسط الاستقرار في المنطقة، يقوم هذا الحزب بزعزعة الاستقرار، حتى لا يعود النازحين الى ديارهم".

وتابع، ان "الوضع الحالي يحتاج الى موقف وطني موحد من قبل كل المكونات والقيادات والمؤسسات العراقية، لمساندة الجيش، لسيادة البلد وعودة مدينة سنجار الى أحضان البلد، وانهاء الظروف الصعبة التي تشهدها، مشيرا الى ان "استقرار سنجار هو استقرار لنينوى، بل استقرار للعراق".

وأشار الى، ان "الحكومة ومجلس النواب، ملزمان بان يقوما بواجباتهم الوطنية والدستورية والقانونية، بغية انهاء هذا الصراع الذي ينعكس سلبا على سمعة العراق داخليا وخارجيا وعلى أهالي سنجار، من اجل عودة النازحين واعمار المدينة وإشاعة الاستقرار وتوفير الخدمات، وهذا الامر لن يحدث الا بقطع دابر هذه المؤامرات وانهاء تواجد المليشيات الخارجة عن القانون".

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