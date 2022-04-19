واسط.. القبض على شخص يدعو الناس لأمر غريب!

2022/04/19 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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القت شرطة النعمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يدعو الناس لعدم الصيام في واسط.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "شرطة النعمانية القت القبض صباح اليوم على شخص يتجول في المدينة ويدعو الاهالي الى عدم الصيام".

واضاف انه "بعد التحقيق تبين انه مطلوب سابقا بتهمة النصب والاحتيال".

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