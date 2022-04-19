الكاظمي: نعيش أزمة سياسية وشعبنا قلق من نتائج الإنسداد الحالي

2022/04/19 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يعيش أزمة سياسية وشعبه قلق من نتائج الإنسداد الحالي.وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 41 لتأسيس منظمة بدر، تابعتها (بغداد اليوم): "نعيش أزمة سياسية وشعبنا قلق من نتائج الإنسداد الحالي ونجتهد لإيجاد الحلول".واضاف: "يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية"، مستدركاً بالقول: "استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي".وتابع الكاظمي: "على القوى السياسية الكف عن التخوين فيما بينها".

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