بطل الملاكمة العالمي يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

2022/04/19 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الملاكم البريطاني أمير خان، إنه تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة البريطانية لكنه لم يصب بسوء هو وزوجته خلال ذلك.وكتب خان عبر موقع تويتر “سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن في منطقة ليتون”.وأضاف “عبرت الشارع مع فريال (مخدوم) ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا”.[…]

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