توصية نيابية بتشريع قانون يوحد بدلات الإيجار

2022/04/19 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نصار الحاج

أكد عضو مجلس النواب النائب فلاح الهلالي، اليوم الثلاثاء، إمكانية تشريع قانون ينظم بدلات الإيجار.

وقال الهلالي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإمكان مجلس النواب تشريع قانون لتوحيد بدلات الإيجار ويكون منصفاً للطرفين"، مبيناً أن "ضعف تطبيق القوانين هو العائق أمام اتخاذ الإجراءات القانونية".

وشدد الهلالي على "ضرورة تشريع مثل هذه القوانين التي تحمي المستأجر والمؤجر، ومتابعة تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية".

وارتفاع مؤشر أسعار العقارات وبدلات الإيجار في بغداد والمحافظات بشكل كبير الامر الذي يثقل كاهل المواطن، فيما قدَّم مختصون حلولاً لحلِّ جزءٍ بسيطٍ من هذه المشكلة منها توجُّهُ الدولة نحو البناء الجاهز أو مشاريع السكن منخفضة التكلف بأقساط بنحو من 300 و400 و500 من دون مقدمة وتكون قريبة من العاصمة ومرتبطة بطرق سريعة.

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