برايس يدعو ايران للتفاوض بحسن نية والاستجابة لهواجس الغرب

2022/04/19 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ان ايران إذا أرادت رفعاً للعقوبات فعليها الاستجابة لهواجسنا.

وأضاف برايس إنه ليس واثقا من أن التوصّل إلى تسوية حول النووي الإيراني ممكن، مؤكداً أن واشنطن تستعدّ لكل السيناريوهات.



وأوضح ان على إيران أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي، وأن تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نيّة وتعاون.



وتشي تصريحات برايس بأن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات والمنظمات الإرهابية الأجنبية غير وارد في إطار المحادثات الجارية حالياً.

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