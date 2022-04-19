2022/04/19 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن احباط دخول ( ١٦ ) شاحنة مخالفة الى محافظة بغداد.وذكر بيان للكمارك تلقته “ايرث نيوز” انه “تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، اقسام التحري و مكافحة التهريب في جميع المناطق الكمركية مستنفرة كل طاقاتها.واضافت “حيث وبجهود متميزة تم ضبط (١٦) شاحنة […]

ظهرت المقالة الكمارك: احباط دخول ١٦ شاحنة مخالفة الى بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: احباط دخول ١٦ شاحنة مخالفة الى بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: احباط دخول ١٦ شاحنة مخالفة الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).