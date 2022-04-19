2022/04/19 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تحالف "فتح" الأمين العام

لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم

الثلاثاء، من التحديات التي تواجه

العراق على المستوى السياسي والاقتصادي

والاجتماعي، داعيا إلى الخروج من

الانسداد السياسي والإسراع في ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال حفل ذكرى تأسيس "بدر".. العامري: لم يتحقق ما كنا نتمناه في بناء الدولة العادلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال حفل ذكرى تأسيس "بدر".. العامري: لم يتحقق ما كنا نتمناه في بناء الدولة العادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).