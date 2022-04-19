اعلان إنذار (ج) في عموم العراق

2022/04/19 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بدخول

القوات الأمنية الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة

في عموم مناطق العراق.

وقال المصدر، إنه "وحسب توجيهات المراجع

العليا فقد أدخلت جميع القوات الأمنية

بمختلف صنوفها الإنذار الش

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