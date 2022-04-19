المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....25 - محمد الحنفي

2022/04/19 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....16ومن أجل أن تصير النظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، وفي مستوى إنتاج ممارسة متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، نرى ضرورة الحرص، على أن تصير النظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، والعمل على تعميق المعرفة بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على نشر الفكر العلمي في المجتمع، وفي أوساط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير الجميع منشغلا بالاهتمام ب ......





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