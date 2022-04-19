كاميرا ترصد لحظة انقاذ الشرطة لأطفال صغار من نافذة مبنى محترق

2022/04/19 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الشرطة في إنديانابوليس فيديو بالكاميرا لضباطهم وهم يمسكون بطفلين صغيرين بعد أن توسلت والدتهما لإخراجهما من مبنى محترق.

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