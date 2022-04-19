الإعلان عن حالة الإنذار 'ج' في محافظات العراق

2022/04/19 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن حالة الإنذار "ج" لثلاثة أيام في عموم محافظات العراق لإفشال جميع المخططات الإرهابية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم الإعلان عن الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الارهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا".

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.

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