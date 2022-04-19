مضيفة تحمل كيس قمامة.. شاهد لحظة إعلان طاقم طيران أن ارتداء الكمامات اختياري للركاب

2022/04/19 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي اللحظة التي أعلن فيها أحد أفراد طاقم خطوط بلاد الشمس الجوية أن ارتداء الكمامات اختياري.ومرّت مضيفة طيران عبر الكابينة ومعها كيس قمامة ألقى فيه الركّاب الكمامات.

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