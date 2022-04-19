2022/04/19 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة لتأمين لاعبيه من مطامع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني.وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي لبي إس جي أبلغ اللاعبين الشباب بمنحهم فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات بعد حسم لقب الدوري بشكل رسمي.وأضافت أن الإدارة الباريسية تحاول طوال الأشهر الماضية إقناع اللاعبين الشباب بتوقيع عقود طويلة الأجل خاصة الثنائي تشافي سيمونز (18 عاما) والشادايل بيتشيابو (16 عاما).وكشفت أن ليوناردو أخبر "بيتشيابو" أنه سيشارك لأول مرة في الدوري الفرنسي عندما يفوز باريس سان جيرمان باللقب، علما بأن المدافع الشاب شارك في مباراتين بكأس فرنسا.ولفتت إلى أن بي إس جي بهذه الخطوة يحاول إبعاد بايرن ميونخ ولايبزيج عن التفكير في إمكانية ضم اللاعب الشاب، الذي يصنف من أفضل المواهب في خط الدفاع.وتابعت أيضا بأنه إذا التزم ليوناردو بكلمته، فإن سيمونز وبيتشيابو بالإضافة إلى زملائهم الشباب إدوارد ميتشوت (18) والمهاجم إسماعيل الغربي (18) واللاعب ناثان بيتومازالا (19) يمكن أن يشهدوا جميعًا دقائق مهمة خلال الجولات الأخيرة.ويتصدر سان جيرمان جدول الترتيب بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وذلك قبل 6 جولات من انتهاء جدول المسابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة من باريس لإبعاد بايرن ميونخ عن لاعبيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة من باريس لإبعاد بايرن ميونخ عن لاعبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).