الإطار التنسيقي يكشف آخر مستجدات مفاوضاته: تقارب كبير مع الكرد والسيادة

2022/04/19 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي احمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن حصول تقارب كبير بين الاطار التنسيقي وتحالف السيادة الأحزاب الكردية.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك تقارب كبير مؤخرا بين الإطار وتحالف السيادة والاحزاب الكردية حيث ان النقاشات التي تدور حاليًا هي حول آلية اختيار رئيس الوزراء، هل ستكون عن طريق الكتلة الأكبر او التوافق بين الكتل".

وأضاف انه "تم طرح آلية اختيار رئيس الوزراء على الكتلة الصدرية ومن المتوقع ان تكون هنالك انفراجة سياسية خلال الأيام المقبلة او عند نهاية شهر رمضان".

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