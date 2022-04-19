رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: يجب السعي إلى تقوية أركان الدولة

2022/04/19 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنه يجب السعي إلى تقوية أركان الدولة

وأشار الحلبوسي خلال كلمته خلال الاحتفالية المركزية لمنظمة بدر إلى وجود تحديات كبيرة يشهدها العالم، مؤكدا أنه يجب العمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية، لافتا إلى أن مجلس النواب ماض في إقرار قانون الأمن الغذائي، مطالبا بضرورة أن يفتح العراق أبوابه أمام جيرانه لمواجهة الأزمات.

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