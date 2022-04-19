الكاظمي: نعيش أزمة سياسية.. ويجب التفكير باستعادة الثقة فيما بيننا

2022/04/19 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة الى القوى السياسية خلال كلمة في احتفالية ذكرى تأسيس منظمة بدر الحادية والأربعين.

وقال الكاظمي في كلمته ان العراق يعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد لإيجاد الحلول، وشعبنا قلق من الانسداد السياسي، مضيفاً انه يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية.



واوضح أن استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي، وتابع ان على القوى السياسية الكف عن التخوين فيما بينها.

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