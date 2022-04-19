العامري: حالة الانسداد السياسي يجب انهاؤها فالعراق مستهدف من قبل الاعداء

2022/04/19 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان العراق يمر بظروف استثنائية يتحتم الخروج منها يحلول واقعية .

وأضاف العامري في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة بدر ان حالة الانسداد السياسي يجب انهاؤها فالنجاح المنشود لبناء الدولة لم يتحقق بعد مؤكدا وجود مخططات للايقاع بين العراقيين من قبل الأعداء بعد ان انتصر العراقيون على الإرهاب بفضل المرجعية العليا

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