الأسهم الأوروبية تتجرع مرارة الأزمة في أوكرانيا

2022/04/19 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتجه الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين.وتنتاب المستثمرين حالة من التوتر بفعل خاوف بشأن الحرب في أوكرانيا وتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية ونتائج أعمال متباينة.هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بعد انخفاضه 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي.قادت أسهم السفر […]

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