2022/04/19 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء ، احباط عملية تهريب 5 كغم من مادة الكرستال المخدرة عبر دولة مجاورة والقبض على المهربين.وذكر بيان للوكالة ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بعمل دؤوب وجهد استخباري ومتابعة استمرت لعدت أيام استندت على معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، من القاء القبض على متهمين اثنين […]

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