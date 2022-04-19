جلس بين الجمهور في برنامج

2022/04/19 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظن أب أنه كان يصطحب عائلته لمشاهدة تسجيل برنامج "بريطانيا جوت تالنت".ولكن بعد ذلك، صعدت بناته إلى المسرح.شاهد تكريمه العاطفي لهما.

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