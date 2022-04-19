إحباط تهريب 5 كغم من مادة الكرستال المخدرة من احدى دول الجوار

2022/04/19 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أحبطت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عملية تهريب (5) كغم من مادة الكرستال المخدرة من احدى دول الجوار وتلقي القبض على المهربين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمل دؤوب وجهد استخباري ومتابعة استمرت لعدت أيام استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهمين اثنين كان في نيتهما ادخال (5) كغم من مادة الكرستال المخدرة الى العراق عبر الحدود مع احدى دول الجوار وبالجرم المشهود".

وأضافت أنه "تم ضبط المادة المخدرة لديهما ومسدس غير مرخص واحباط مخططهما"، مبينةً انه "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا".

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