النزاهة: ضبط مواد غذائية غير صالحة وإحباط استيلاء على عقار بميسان

2022/04/19 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط موادّ غذائيَّة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ، وإحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ وهدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان.

وقال بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى معمل "علي الهادي" لإنتاج زيت الطعام، تمكَّن من ضبط (1560) كرتونة سعة (15) عبوةً لكلٍّ منها من المُنتج غير الصالح للاستهلاك البشري، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الإنتاج".

وأشار البيات الى عمليَّةٍ ثانيةٍ "قام فيها الفريق الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدودي بضبط المُتَّهم عضو لجنة الكشف في المُنفَّذ؛ لقيامه مع أعضاء اللجنة بتسهيل إجراءات دخول موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام".

وبين، أنَّ "الفريق تمكَّن من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ ونقل ملكيته في قضاء المجر الكبير، مُوضحةً أنَّ تحرّيات الفريق كشفت عن تزويرٍ رافق عمليَّة نقل العقار الذي تُوفِّيَ مالكه الأصلي ولا يُوجَدُ وارثٌ له، حيث أسفرت جهود المكتب عن إعادة ملكيَّة العقار إلى وزارة الماليَّة، بعد أن قرَّرت المحكمة إدخالها طرفاً في الموضوع، بعدِّ الدولة "وارث من لا وارث له".

وأضاف إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي رافقت عمليَّة إحباط نقل ملكيَّة العقار الذي تصلُ قيمته إلى (250,000,000) مليون دينار، كشفت عن تواطؤ كلٍّ من قائممقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار في القضاء، فضلاً عن مُوظَّف في مديريَّة التسجيل العقاري ومختار إحدى المحلات في عمليَّـة نقل ملكيَّة العقار".

وتابع، أنَّ "فريق العمل نفَّذ عمليَّة رابعة، حيث انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفةٍ مُتلبِّسةٍ بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ غير مُحدَّدةٍ من المحامين؛ لغرض نقل ملكيَّة أحد العقارات لأشخاصٍ آخرين".

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