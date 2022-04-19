إحباط تهريب 5 كغم من 'الكريستال المخدر' من دولة مجاورة والقبض على مهربيها

2022/04/19 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة من احدى دول الجوار والقبض على المهربين .

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمل دؤوب وجهد استخباري ومتابعة استمرت لعدت أيام استندت على معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهمين اثنين كان في نيتهما ادخال (٥) كغم من مادة الكرستال المخدرة الى العراق عبر الحدود مع احدى دول الجوار وبالجرم المشهود، حيث تم ضبط المادة المخدرة لديهما ومسدس غير مرخص واحبط مخططهما".

وأضاف البيان ان المهربين "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا".

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