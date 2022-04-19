عمليات بغداد تنفي وجود إنذار

2022/04/19 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، وجود انذار "ج" للقطعات الأمنية في العاصمة، فيما أعلنت عن إجراء جديد سيتخذ في منطقة الكرادة داخل.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها، ولا يوجد انذار (ج)"، مبيناً أنه "لغاية الآن لم تصل رسالة أو نداء من العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع بادخال القطعات في انذار (ج)".

وأضاف أن "الأمور طبيعية والمقاتلين سواء كانوا ضباطاً ومراتب يتمتعون بإجازات طبيعية"، مشيراً الى أن "هناك حيطة وحذراً في شهر رمضان الذي يحتاج الى إجراءات بسبب وجود تهديدات حقيقية".

وبشأن غلق الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة داخل، أكد سليم: "أجريت برفقة وفد أمني جولة في منطقة الكرادة أمس واستمعت الى أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا أنهم تضرروا من هذا القطع"، مبيناً أن "هذا القطع جاء بسبب كثرة المتبضعين ،ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة".

وتابع: "للتخفيف عن كاهل أصحاب المحال في هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي للمنطقة مع وضع عجلات التفتيش (السونار)، في المداخل، إحداها من جهة ساحة كهرمانة ،والأخرى من جهة منطقة سبع قصور، التي ستقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك انسيابية بحركة السير".

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