اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين.. ولابيد يقطع إجازته

2022/04/19 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة برقة شمالي نابلس بالضفة الغربية، على ما أفادت به مراسلة قناة "الحرة".

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